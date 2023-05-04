Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’nce, ilçede bulunan anaokulu öğrencilerine yönelik Trafik Haftası çerçevesinde eğitim verildi.

Çaycuma ilçesinde Zonguldak İl Eminiyet Müdürlüğü, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından minik öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu’nda gerçekleştirilen eğitim ile ilgili olarak yapılan açıklamada; "İl Emniyet Müdürlüğü Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’nce, anaokulu öğrencilerine yönelik Trafik Haftası çerçevesinde 03 Mayıs Çarşamba günü 10.00-12.00 saatleri arasında Çaycuma Hayriye Hayrullah Saki Anaokulu’nda 6 öğretmen ve yaklaşık 162 öğrenciye Trafik eğitimi verilmiştir.’’ denildi.