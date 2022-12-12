Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) hizmet vermeye başladı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) hizmet vermeye başladı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ertuğrul Güner, Çaycuma’da yeni açılan KETEM birimi ziyaret edip iş ve işlemleri takip etti. İl Sağlık Müdürü Güner; “Kanser konusunda toplumda farkındalık sağlanması ve kanser taramalarının yapılması, kanserle mücadelede en etkili yöntemlerin başında gelmektedir. Bu bağlamda Çaycuma ilçemize yeni açılan KETEM’de kanser taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın vakit kaybetmeden birimimize başvurması, bilgi alması ve taramasını yaptırması önemlidir ” dedi.

KETEM’deki tarama programları hakkında bilgi veren Çaycuma İlçe Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Emrah Doğan; “40-69 yaş arası kadınlara yönelik meme kanseri taraması, 30-65 yaş arası kadınlara yönelik rahim ağzı kanseri taraması ve 50-70 yaş arası hem kadınlar hem erkeklere yönelik bağırsak kanseri taraması yapılmaktadır” dedi.