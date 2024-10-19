Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya’nın liderliğinde kahverengi kokarca böceğine karşı etkin mücadele yöntemlerinin ele alındığı geniş katılımlı bir toplantı düzenlendi. İlçe genelinde zararlının yayılmasını önlemek için kapsamlı bir plan oluşturulacak.

Çaycuma’da kahverengi kokarca böceğiyle mücadele için düzenlenen bilgilendirme toplantısı, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya’nın başkanlığında gerçekleştirildi. İlçe Tarım Müdürlüğü teknik ekibi, Halk Sağlığı personeli, muhtarlar, belediyelerin temsilcileri ve Ziraat Odası Başkanlığının katılımıyla gerçekleşen toplantıda, böceğin yayılmasını önlemek amacıyla alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Toplantıda, özellikle kahverengi kokarca böceklerinin kışlak alanlara çekildiği bu dönemde mücadele edilmesinin kritik olduğu vurgulandı. İlçe Tarım Müdürlüğü’nden gelen uzmanlar, zararlıyı kontrol altına almak için kimyasal, biyoteknik ve mekanik yöntemlerin bir arada kullanılabileceğini belirtti. Ayrıca, bu yöntemler için kullanılacak tuzakların kurulumu ve uygulaması hakkında katılımcılara uygulamalı eğitim verildi.

Toplantıda mücadelenin etkinliğini artırmak için tüm kurumların ve yerel yönetimlerin iş birliği içinde çalışması gerektiğine dikkat çekildi. Katılımcılar, bu zararlıyla mücadelede tam bir koordinasyon içinde hareket etmenin başarıyı artıracağını ifade etti. Kaymakam Adem Kaya, sorunun çözümü için tüm paydaşların aktif katılımının ve hızlı hareket edilmesinin kritik olduğunu vurguladı.

Toplantının sonunda, kahverengi kokarca böceği ile mücadelede sadece kimyasal yöntemlerin değil, biyoteknik ve mekanik yöntemlerin de kullanılmasının ekosisteme daha az zarar vereceği belirtildi. Katılımcılar, sahada hızlıca hayata geçirilecek adımların belirlenmesi ve ilçe genelinde kapsamlı bir mücadele planı oluşturulması yönünde mutabık kaldı.