Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan 308. İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiye araçları kortej eşliğinde ilçenin cadde ve sokaklarında sirenler çalarak kutlama gerçekleştirdi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan 308. İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiye araçları kortej eşliğinde ilçenin cadde ve sokaklarında sirenler çalarak kutlama gerçekleştirdi.

Çaycuma Belediye İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletmeye bağlı itfaiye araçları 308. yılına istinaden ’İtfaiye Teşkilatının kuruluşu ve İtfaiye Haftası’ münasebetiyle ilçede kortej eşliğinde sirenleri çalarak kutlama turu atıldı. İtfaiyeciliğin bilgi, tecrübe, cesaret ve özveri isteyen, en riskli ve en stresli mesleklerden birisi olduğunu söyleyen İtfaiye Müdürü Ferdi Maden, "Her yıl 25 Eylül ile 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bu yıl 308.yılını kutluyoruz. İtfaiyeciler, silahı hortum ve mermisi su olan ateş savaşçılarıdır. Vatandaşın yangına karşı can ve mal güvenliğini koruma görevini üstlenen itfaiyecilerin; her türlü koşulda hiç bir menfaat gözetmeden düşündüğü tek şey kurtarmak ve söndürmektir. Ödülü ise başarılı olduğunda duyduğu hazdır. İtfaiyeciler, görevleri ve aldıkları sorumluluk itibariyle bu alan üzerinde uzmanlaşmış gerekli eğitimleri almış kişilerden oluşmaktadır. Başka bir ifade ile sıradan sivil bir vatandaşın müdahale şeklinden farklı olarak itfaiyeciler, bu tür olaylarda daha profesyonel yaklaşım göstermektedir. İtfaiyecilerin görevleri itibariyle sorumluluk aldığı üç temel konu bulunmaktadır. Bu konular sırasıyla can kurtarmak, mal kurtarmak ve çevreyi korumaktır. Genellikle yangın ile özdeşleşen personel aynı zamanda deprem, sel, patlama durumlarda da çeşitli görevler üstlenmekte, can ve mal kaybını önlemeye çalışmaktadır. Şundan emin olmanızı isterim ki Çaycuma Belediyesi İtfaiyesi’de aynı fedakar duygularla ilçemize hizmet vermektedir. İtfaiye teşkilatı olarak yangından kurtarma faaliyetlerine kadar birçok alanda ilçenin yüzünü ağartacak, hepimizin göğsünü kabartacak çalışmalara imza atıyoruz" dedi.