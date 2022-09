Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı Hükümet Konağı önünde İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş tarafından Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından program Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam etti. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmasında Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, “ Eğitim, toplumun bekasını doğrudan etkileyen bir süreçtir. Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının alacağı eğitime bağlıdır. İyi ve doğru bir eğitim, insani yücelten ve yükselten kanatlardır. İyi ve dogru eğitimi verecek olanlar sizlersiniz. Öğrenci

üzerinde etkili olan, müfredat ve kitaptan daha çok, öğretmenin şahsiyetidir. Ünlü bir düşünür: "En çok sevilen öğretmen, en çok seven öğretmendir." diyerek eğitimin sevgi temelli ve gönül işi olduğuna dikkat çekmiştir. O yüzden Milli Eğitim camiası olarak üzerimize her zamankinden daha fazla sorumluluk ve görev düştüğünün farkında olduğunuza inanıyorum. Bu nedenle bu zor ve sıkıntılı süreçte öğrencilerimizin akademik, psikolojik, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki her türlü eksiğini gidermek için her zamankinden daha fazla fedakarlığa, katkıya ve sevgiye ihtiyacımız var. Bizlerin ulaşamadığı, elimizin değmediği ve gönlüne dokunmadığımız öğrencimiz kalmasın. Eğitim sürecinin en asli unsurlar olan öğrenci, öğretmen ve velilerimiz daima işbirliği ve iletişim halinde olmalıdır. Yerli, milli, bilimsel ve manevi değerlerimizi esas alan, Atatürk ilke ve inkilaplar ile yoğrulmuş bir eğitim sürecini birlikte oluşturmak ve birlikte yürütmeliyiz. Siz değerli velilerimizin her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de bizimle işbirliği yaparak çocuklarımızın geleceğini inşa etmemize yardım edeceğinizi biliyor ve size şimdiden teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bu topraklar bize vatan kılan ve vatan kalması için mücadele eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi, şehit öğretmenlerimizi, 15 Temmuz hain işgal girişimine karşı gövdesini siper eden yiğitleri saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Bu kutlu yolda desteğini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen Kaymakamımız Mehmet Göze’ ye,

adını burada tek tek sayamayacağım tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile sivil toplum kuruluşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Yeni eğitim öğretim yılı bizlere, ilçemize, milletimize ve devletimize hayırlı ve uğurlu olsun.

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım" dedi.

Öğrencilerin hazırladığı gösterilerinin ardından sergiye geçilerek İlköğretim Haftası kutlama programı sona erdi.