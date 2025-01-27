Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya başkanlığında, 2025 yılı İlçe Av Komisyonu Toplantısı düzenlendi. Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve avcılık ile ilgilenen vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, av ve yaban hayatının korunmasına yönelik alınacak tedbirler görüşülürken, avlak sahalarının durumu, avlanma limitleri ve sürdürülebilir avcılık konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Adem Kaya, doğal yaşamın korunması ve bilinçli avcılığın önemine dikkat çekerek, avcılık faaliyetlerinin ilgili mevzuatlar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.