Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde okullar da görev yapan idareci ve öğretmenler deprem bölgesindeki çalışmalara destek olmak amacıyla yola çıktı. İlçe Kaymakamı Mehmet Göze ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş tarafından uğurlanan idareci ve öğretmenler deprem bölgesi olan Kahramanmaraş’a doğru hareket ettiler.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde okullar da görev yapan idareci ve öğretmenler deprem bölgesindeki çalışmalara destek olmak amacıyla yola çıktı. İlçe Kaymakamı Mehmet Göze ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş tarafından uğurlanan idareci ve öğretmenler deprem bölgesi olan Kahramanmaraş’a doğru hareket ettiler.

Çaycuma’da çeşitli okullarda görev yapan idareci ve öğretmenler yaraları sarmak, acılara ortak olmak amacıyla AFAD Gönüllüsü olarak Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Kahramanmaraş’a doğru yola çıktı. Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş da gönüllü öğretmenlere teşekkür ederek hayırlı bir şekilde gidip dönmeleri hususunda temennilerde bulunarak yolcu ettiler.