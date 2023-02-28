Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma ve hafızlık yarışması il finali gerçekleşti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma ve hafızlık yarışması il finali gerçekleşti.

Çaycuma Şehit Ömer Halisdemir Kur’an Kursu’nda Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma ve hafızlık yarışmasının il finali gerçekleştirildi.

Programa; İlçe Kaymakamı Mehmet Göze, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş, Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, bazı okul müdürleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Kaymakam Göze, yarışmada Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma kategorisinde birinci olan Çaycuma Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ayşenur Kara ve genç muhafızlar hafızlık kategorisinde birinci olan Gökçebey Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Müberra Kalbinur Şen’e birincilik ödüllerini takdim etti. İkinci olan Kübra Bayram ve Elifnur Karabiçici’ye Belediye Başkan Vekili ile üçüncü olan Reyhan Çavuş ve İkbal Adıyaman’a da ödüllerini Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya takdim etti.