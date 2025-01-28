Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen ev yangını korkuttu. 3 katlı evin son katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, ilçenin Çay Mahallesi Dr. Sezai Öztürk Sokak üzerinde bulunan Medriye G. isimli vatandaşa ait olan 3 katlı binanın son katında meydana geldi. Dumanların çatıdan yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere bildirdi. Olay yerine ayrıca 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

Nedeni henüz öğrenilemeyen yangında ekipler anında yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, ev sahibinin Alanya’da yaşadığı ve ilçede ikamet eden kızları da olay yerine gelerek burada çalışmaları yakından takip etti.