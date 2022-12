Zonguldak ‘ın Çaycuma ilçesinde belediye, Kent Konseyi ve Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak ve Çaycuma Temsilciliği’nin ortaklaşa olarak gerçekleştirdiği ‘Dünya Engelliler Günü’ etkinliği düzenlendi.

İlçenin merkezinde toplanan kalabalık ilk olarak ‘Engelli Farkındalık Parkurunda sembolik olarak engellilerin yaşadıkları zorluklarla ilgili tekerlekli sandalye binerek parkurda yürüdü. Ardından bando takımı eşliğinde Atatürk büstüne kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin yaptı.

Başkan Şirin, engellilerin yaşadıkları medikal ürünlerle, sağlık raporlarında ciddi anlamda zorlukların yaşandığı söyleyerek, “Birleşmiş Milletler ’in bugünü yayınlamasının ana teması engellilerin yaşadıkları sorunların yerelde ve ulusalda yetkililere iletilmesi için yapılan bir etkinliktir. Bende bu anlamda ülkemizde engelliler için yapılan güzel çalışmalarda var. Ancak günümüz şartlarında bugün itibariyle ülkemizde gerçekten yaşanan büyük sıkıntılar var. Bunları defalarca gündemimize getirmemize rağmen bugünde bu konular noktasında bir takım adım atılmaması engelli camiasını zor durumda bırakıyor. Bunlar başta medikal malzemelerin temininde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödediği ek ödeneğin az olması engelli arkadaşlarımızın tekerlekli sandalye, protez ve diğer malzeme alımlarında gerçekten büyük fark ödemeleri gerekiyor. Tabii bu şartlarda da bunda büyük zorluklar yaşanıyor. Bunun yanında birde bilindiği gibi sağlık kurulu raporlarında büyük sıkıntılar var. Ailelerimiz bu noktada sıkıntılar yaşıyor. Engelli arkadaşlarımızda daha önce aldığı raporları tekrar almaya gittiklerinde yüzde 40 oranında almamalarından dolayı büyük sıkıntılar yaşanıyor. Tabi biz bunları söylerken camia olarak insanlarla her gün yüz yüze olduğumuz için bu sıkıntılar genelde bize iletiliyor. Bizde yetkili federasyon ve konfederasyonlar aracılığı ile hükümetimize, bakanlarımıza iletiliyor. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu konuda iyi adımlar atılması bütün engelli camiasının büyük bir beklentisidir. Ben her zaman her yerde şunu söylüyorum. Engelliler için birinci önemli nokta erişebilirlik konusudur. Zonguldak’ımız ve bütün ilçelerimiz dahil erişebilirlik olarak Çaycuma’yı her yerde örnek gösteriyoruz. Çaycuma ilçemizde kaldırım dahil bulunmadığı bir gerçektir ve engelliler istedikleri her yerde rahat hareket ediyorlar. Ben buraya katılan tüm katılımcılar daha erişebilirlik, engellerin olmadığı şehirler ve sağlıklı günler diliyorum.”

Çaycuma İlçe Kaymakamı Mehmet Göze ise herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek; “3 Aralık Engelliler Günü programını ilçemizde daha önceleri farklı yerlerde icra ettik ve bu programın devamı olarak düşünebiliriz. Aslında hepimiz birer engelli adayıyız. Engellilerin yanında bugün çok şükür sağlığımız yerinde bir sıkıntımız yok. Yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Bizde biraz daha empati duygusuyla yaşarken hareket etmemiz gerekiyor. Engelli yolunda deneme sürüşü yaptık. Tabii ki kolay değil. Çeşitli engellerle engellilerin önüne çıkacak engellerle karşılaşmaktayız. Hepimiz bir empati duygusu içinde yaşamımızı devam ettirdiğimizde engelli kardeşlerimizin de hayatı daha kolay olacak ve engellilerini daha az hatırlayacaklar. Aynı zamanda aileleri de daha rahat edeceklerini düşünüyorum. Başta engelli aileleri ve engellilerin eğitimine katkı sunan eğitim ordumuz olmak üzere engellilerin hayatını kolaylaştırmaya gayret eden bu uğurda mesai harcayan herkese ben en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Engelsiz günler diliyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından çeşitli etkinliler gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinliklere Çaycuma İlçe Kaymakamı Mehmet Göze, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayla Kalaycı, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin ile öğretmenler, engelliler, engelli aileleri ile vatandaşlar katıldı.