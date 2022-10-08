Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki çocuk, Çaycuma İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dereye düşen 11 yaşındaki çocuk, Çaycuma İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Çay Mahallesi Gün Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten dereye düştü. Çocuğun yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İlk olarak intihar vakası olarak gelen ihbar sonrası ekipler çocuğun dereye düştüğünü olay yerine gelince öğrendi. Çaycuma İtfaiye ekipleri dereye inerek çocuğu kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.