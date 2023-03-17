21 Mart Ormancılık Haftasında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle depremde hayatını kaybedenlerin anısına Çaycuma’da hatıra ormanı oluşturulacak.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraşlı merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle depremde hayatını kaybedenlerin anısına Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ’Deprem Şehitleri Ormanı’ oluşturulacak. İlçeye bağlı Erenköy köyünde 21 Mart 2023 tarihinde saat 14.30’da yapılacak olan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak, deprem şehitleri için dua edilecek ve ardından da fidan dikimi gerçekleştirilecek.