Çaycuma Meslek Yüksekokulu Gıda ve Tarım Bölümü binasında, Kaymakam Adem Kaya’nın başkanlığında danışma kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, yerel yönetim yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, tamamlanan ve devam eden projeler değerlendirilirken, eğitim alanındaki gelişmeler ve üniversitenin yöre halkına sunabileceği katkılar ele alındı. Ayrıca, bölgede hayata geçirilebilecek yeni iş birliği fırsatları da masaya yatırıldı.

Kaymakam Adem Kaya, toplantının açılış konuşmasında, Çaycuma’nın ekonomik ve sosyal kalkınması için eğitimin önemine vurgu yaptı. Üniversite ve yerel yönetimlerin iş birliğiyle bölgeye değer katan projelerin artırılabileceğini belirten Kaya, bu tür toplantıların sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacağını ifade etti.