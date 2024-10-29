29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ve 101. yıl dönümü kapsamında Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde törenler düzenlendi.

İlçe stadyumunda düzenlenen törene; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Garnizon Komutanı Deniz Piyade Yarbay Fatih Ahmet Demirel, İlçe Jandarma komutanı Binbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, Cumhuriyet Başsavcı vekili Muhammet Burak Altan, AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Engin Zeren, siyasi partilerin yönetim kurulu üyeleri, STK temsilcileri, daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.

Tören, ilk olarak sabah saat 10.15’de Çaycuma İlçe Kaymakamlığı’nda tebrikat töreni ile başladı. İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma protokolünü kabul ederek bayramlarını kutladı. Buradaki törenin ardından ilçe stadyumunda yapılacak olan törenlere geçildi.

Törende İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve Garnizon komutanı Deniz Piyade Yarbay Fatih Ahmet Demirel, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Daha sonra saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı söylendi. Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya ise günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Cumhuriyet Bayramı’nın 101. kuruluş yıldönümü kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. İlçe çapında yapılan resim, yazı, komposizyon ve spor dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kutlamalar bando eşliğinde gerçekleşen tören geçişi ile sona erdi.