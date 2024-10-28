29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalar kapsamında törenler ülke genelinde olduğu gibi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde de Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Çelenk sunma törenine; İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Deniz Kuvvetleri Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Fatih Ahmet Demirel, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Burak Altan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, AK Parti İlçe Başkanı Birol Yiğit, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Engin Zeren, siyasi partilerin yönetim kurulu üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, daire müdürleri, askeri erkan, öğretmenler, öğrenciler ile kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.

Tören; İlçe Kaymakamı Adem Kaya,Deniz Kuvvetleri Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Fatih Ahmet Demirel ve Belediye Başkanı Bülent Kantarcı’nın anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve akabinde ise İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle sona erdi. Kutlamalar kapsamında 29 Ekim Salı günü Çaycuma İlçe Stadyumunda törenlerle devam edecek.