Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından Çaycuma ilçesine özgü Manda Peyniri ve Cevizli Kaşar Peynirinin Bakanlık envanterine eklenmesi ve tescili çalışmaları başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından Çaycuma ilçesine özgü Manda Peyniri ve Cevizli Kaşar Peynirinin Bakanlık envanterine eklenmesi ve tescili çalışmaları başlatıldı.

İlk olarak Çaycuma ilçesinde bulunan üretim tesisinde Çaycuma Manda Peynirinin üretim aşamaları incelendi. Tüm aşamaları kayıt altına alındı ve ürünün katalog çekimi yapıldı. Ardından Yolgeçen köyünde bulunan üretim tesisinde ilçede geçmişte üretilen ve bir dönem yurtdışına ihracatı gerçekleştirilen Cevizli Kaşar Peyniri üretimi gerçekleştirildi. Üretim aşamaları incelendi, kayıt altına alındı ve ürünün katalog çekimi yapıldı.

Konu hakkında katılımcılara bilgi veren İlçe Müdürü Vekili Emrah Gül; “Cevizli Kaşar Peyniri ve Manda Peyniri Çaycuma ilçemizde uzun yıllardır üretimi yapılan geleneksel peynir çeşitleridir. Özellikle Cevizli Kaşar Peyniri ilçemizden bir dönem yurtdışına ihracatı gerçekleştirilmiş peynir çeşidimizdir. Bu peynir çeşidini diğer kaşar peynirlerinden ayıran en önemli özellikleri; İlçemize özgü doğal ortamda yetişen hayvanların sütünden yapılması, üretimi için çok daha fazla süte ihtiyaç duyulması, daha uzun sürede olgunlaştırılması ve üzerinin ceviz ile kaplı olmasıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Müdürlüğü yetkilileri Ziraat Mühendisi Dr. Yunus Uçar ve Gıda Mühendisi Dr. Yaşar Özlem Alifakı ile birlikte üretim aşamalarını inceledik ve kayıtları aldık. Bu peynir çeşitlerinin Çaycuma ilçemize tescili için gerekli çalışmalar başlatıldı” dedi.