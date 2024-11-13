Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı bir köyde iki katlı evin bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde ilçeye bağlı Güzelyaka Köyü Zobalaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Hidayet A.’ya ait olduğu öğrenilen iki katlı evin bodrum katında bulunan samanlıkta nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarınca söndürmeye çalışan ev sahibi alevlere müdahalede zorlanınca çevredeki vatandaşlar durumu Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ayrıca 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri de sevk edildi. Samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü ve daha sonra soğutma çalışmaları yapıldı.

Çıkan yangınla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.