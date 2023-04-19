Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sabah saatlerinde havanın gök gürültülü ve şiddetli yağmur yağması sonucunda bir evin çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesi sonucu evin çatısı yandı.

Edinilen bilgiye göre ilçenin Gemiciler Mahallesi’nde M.E.’ye ait eve sabah saat 05.00 sularında çatısına yıldırım düştü. Düşen yıldırımla birlikte evin çatısı yanmaya başladı. Ev sahibi M.E. hemen Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ayrıca 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri de sevk edildi.

Olayda can kaybı yaşanmazken, çatı kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangın sonucu yapılan anında müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.