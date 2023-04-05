Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde avukatlar günü kutlandı.

İlçede görev yapan avukatlar, Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda Atatürk büstüne çelenk koyarak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okudu. Programa; Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz ve avukatlar katıldı. Tören sonunda Zübeyde Hanım Çok Dilli Anaokulu öğrencileri tarafından avukatlara çiçek takdim edildi.

Adaletin temel unsurlarından biri de avukat olduğunu söyleyen Zonguldak Barosu Çaycuma temsilcisi Çiler Girgin Başoğlu; “Avukatlar, hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesidir. Toplumun bir arada yaşamasını sağlayan en temel değer adalet ise adaletin temel unsurlarından biri de avukat ve avukatlık mesleğidir. Bireylerin rahatlıkla avukata ulaşamadığı, avukatın da tam bir bağımsızlık ve özgürlük içinde ve etkili şekilde mesleğini yürüterek yargılama faaliyetine katılamadığı bir toplumda, adil yargılama hakkından söz edilmesi mümkün değildir” dedi.

Başoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü; “5 Nisan Avukatlar Günü’ne, karamsarlığa da kapılmadan hukuk devletine olan inancımızla, yargı bağımsızlığının, özgür savunmanın ve adil yargılanma hakkının tartışma konusu olmadığı, herkesin eşit yurttaşlık temelinde hukuk güvenliğinden yararlandığı adaletli günlere ulaşacağımız inancı ile giriyoruz. Biz avukatlar, büyük Atatürk’ün kurduğu tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nde, Cumhuriyetin temel ilkelerine, laik, sosyal, hukuk devletine, yargı bağımsızlığına, evrensel hukuk kurallarına, temel hak ve özgürlüklere olan inancımızla hukuk mücadelesine devam edeceğiz."