Çaycuma Kaymakamlığı ve belediye çelengi Atatürk Heykeli’ne bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Hükümet Konağında gerçekleşen törene; Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, protokol üyeleri, siyasi partililer, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Günü dolayısıyla Çaycuma Kaymakamlığı önünde çelenk koyma töreni düzenlendi.

Kürekçiler Cumhuriyet bayramı için gösteri yaptı

Kürekçiler Cumhuriyet bayramı için gösteri yaptı

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