Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile 10 günlük Umre turuna kayıt yaptıran 23 hafız kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonu ile 10 günlük Umre turuna kayıt yaptıran 23 hafız kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

İlçenin Şehit Ömer Halisdemir Hafızlık Yatılı Kur’an kursunda hafızlığını tamamlayan 23 hafız ve yakınları olan umreciler, Yatılı Kur’an kursunda düzenlenen programın ardından dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Hafızların Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Hafız öğrenciler tarafından söylenen ilahilerle devam etti. İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş’ın Umre İbadetinin anlam ve önemini belirten konuşması sonrası dualar edildi. Umrecilere Kur’an Kursu Öğreticileri İrfan Şen ve Hasan Hüseyin Çelebi program boyunca refakat edeceği belirtildi.