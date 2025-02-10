Zonguldak’ta jandarma ekiplerinin iki ayrı adreste yaptıkları denetimlerde etil alkol, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çaycuma ilçesinde sahte alkol üretimi ve satışı ile uyuşturucu madde kullanımı ve ruhsatsız silah bulundurma olaylarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Çaycuma ilçesinde , halk sağlığını tehdit edecek şekilde sahte alkol üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen M.A.’ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Çaycuma ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetim sırasında E.O. (28), M.H. (23) ve B.A. (20) isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada; 5 gram kubar esrar, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca,

16 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 1 adet 25 cm uzunluğunda sustalı bıçak, 1 kutu sarım jelatini ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem gerçekleştirildi.