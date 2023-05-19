Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 104. yıldönümü törenle kutlandı.

Atatürk heykeli önünde düzenlenen programa; İlçe Kaymakamı Mehmet Göze, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, İlçe Gençlik Spor Müdürü Şendoğan Kaya, siyasi partiler, STK temsilcileri, İl Genel Meclis üyeleri, daire müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İlçe Gençlik Spor Müdürü Şendoğan Kaya yaptı. Kaya; “19 Mayıs 1919 tarihinde binlerce şehit vererek Türk ulusunun kutsal saydığı topraklarda hür ve bağımsız olarak yaşamasının yolunu açan milli mücadele destanının, ulusal bağımsız hareketinin başlangıcıdır.

Bu gün, Milletçe manda ve himaye kabul etmeyeceğimizi bir kere daha tüm Dünya’ya ilan ettiğimiz gündür. Bu gün, Atatürk’ ün güvendiği, inandığı Cumhuriyetimizin emanet ettigi Türk Gençliğine, Bayram olan gündür. Büyük Devlet Adam ATATÜRK ulusumuzun birlik, beraberlik içinde ve Özgür olarak yaşamasının güvencesi olan "En Büyük Eserimdir" dediği Cumhuriyeti " Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız." diyerek Türk Gençliğine emanet ederek gençlere duyduğu güveni, verdigi önemi göstermiştir.

Sevgili gençler, binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görevinizdir.

Türk gençliği olarak sizler, kendinize duyulan güveni asla boşa çıkarmayacak, Atatürk’ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk milletine karşı görev ve sorumluluklarınızı en güzel şekilde yerine getireceksiniz. Buna olan inancımız sonsuzdur. Unutmayınız ki sizler: Atatürk’ün eserlerinin temel taşısınız.

Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlerimizin bayramını tebrik ediyor ve hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Program şiirler okunduktan sonra Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile Gençliğin Ata’ya cevabı hep birlikte söylendi. Ardından müzik dinletisi ve halk oyunları gösterimi yapıldı. Tören belediye bandosunun gösterisi ardından sergi ile sona erdi.