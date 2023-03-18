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Törene; Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, Çaycuma Sosyal Hizmetler Müdürü Tuncay Ünlütürk, protokol üyeleri, siyasi partililer, STK temsilcileri ve şehit yakınları katıldı.

Kültür Merkezi’nde devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Oktay Olcay Yurtbay Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan orotorya gösterisi salondan büyük alkış aldı.

Çaycuma Kaymakamlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma günü programı çerçevesinde Atatürk büstü önünde çelenk koyma töreni sonrası Kültür Merkezi’nde program gerçekleşti.

Protokol şehit aileleri derneğini ziyaret etti

Protokol şehit aileleri derneğini ziyaret etti

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