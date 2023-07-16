Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlik ve demokrasi nöbeti düzenlendi.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine; Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Askerlik Şubesi Başkan Vekili Asteğmen Hüseyin Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Üsteğmen Fatih Çalıbaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikle saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programda konuşmaları Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve Kaymakam Mehmet Göze gerçekleştirdi.

Sinevizyon gösterimi yapılarak şiir okundu. 15 Temmuz konulu ilahi ve kasideler, Şehitlik, Gazilik ve Kahramanlık konulu türkü ve ilahilerin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Rıdvan Karataş eşliğinde dualar edilip program son buldu.