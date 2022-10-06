Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi’nde 15 dakika arayla iki kaza meydana geldi.

Zonguldak’ ın Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi’nde 15 dakika arayla iki kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza ilçenin İstasyon Mahallesi Kenan Aydın Caddesi üzerinde yaşandı. İlk kaza saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsü henüz bilinmeyen 67 VF 207 plakalı otomobil ile 67 NC 026 plakalı araç cadde üzerinde çarpıştı. Kazada her iki araçta maddi hasar oluşurken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kaza raporu tutmaları için yardımcı olundu. Diğer kaza ise yine aynı cadde üzerinde 15 dakika sonra meydana geldi. Sürücüsü henüz bilinmeyen 67 ZA 199 plakalı otomobil ile karşı ara sokaktan ana yola giren plakası ve sürücüsü bilinmeyen motosiklete çarptı. Kazanın duyulmasının ardından olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, tedbir amaçlı ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.