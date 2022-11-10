Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84.yılı düzenlenen törenle anıldı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 84.yılı düzenlenen törenle anıldı.

Hükümet Konağı önünde başlayan törene; Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Çalıbaşı, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıvanç Yıldırım, siyasi partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saat 09.05’te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı ile birlikte bayrak yarıya indirildi. Atatürk Kültür Merkezi’nde Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı Atatürk ile ilgili sunum ve gösteri düzenlendi. Günün anlamına ilişkin konuşmayı Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Dikenli yaptı.

İlçe genelindeki okullarda çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle tören sona erdi.