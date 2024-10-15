Çaycuma Kaymakamı Sayın Adem Kaya, Çaycuma Belediyesi Perşembe Salonu’nda gerçekleştirilen Çaycuma’nın Almanya’daki kardeş kenti Lennestadt ile Kardeş Kent Protokolü’nün 4. Yıl Kutlama Etkinliği ve Fahri Hemşehrilik Beratı Sunumu Töreni’ne katıldı. Etkinliğe Çaycuma ve Lennestadt’ın temsilcileri ile birçok davetli katıldı.

Kaymakam Adem Kaya, törende yaptığı konuşmada, Çaycuma ve Lennestadt arasındaki kardeşlik köprüsünün önemine vurgu yaptı. Kaya, iki şehir arasındaki dostluğun her geçen yıl daha da güçlendiğini belirterek, “Bu kardeşlik köprüsünü daha da ileriye taşımak için kaymakamlık ve kamu kurumları olarak üzerimize düşen görevleri yapacağımıza söz veriyorum” dedi.

Törenin ilerleyen bölümünde, Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı tarafından, Lennestadt Belediye Meclisi Üyeliği görevini 40 yıl boyunca sürdüren ve halen Lennestadt Uyum Meclisi üyesi ile Lennestadt Kardeş Kent Komisyonu Üyeliğini yürüten Christa Ort-Sauer’a fahri hemşehrilik beratı takdim edildi. Kaymakam Kaya, Ort-Sauer’a bu onur beratını sunarken, iki kent arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti.

Tören, iki kent arasındaki dostluğun ve iş birliğinin daha da gelişmesi dileğiyle sona erdi.