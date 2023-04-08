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Okul Müdürü İsmail Ertop, dereceye giren öğrenci ve öğretmeni kutlayarak, Türkiye finallerinde kendilerine başarılar diledi

2023 yılı TÜBİTAK 2204 A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda 3 bin 849 farklı okuldan toplamda 43 bin 530 öğrencinin hazırladığı 27 bin 013 proje başvurusu alındı. TSO Fen Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Zeynep Sağlam danışmanlığında, öğrencisi Mehmet Akif Sağlam " Kelime Öğrenmek İçin Geliştirilen Mobil Uygulamanın Etkililiğinin Araştırılması " adlı çalışmasıyla proje yarışmasında Ankara’da bölge birincisi oldu.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan TSO Fen Lisesi, 2023 yılı TÜBİTAK 2204 A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Ankara bölge birincisi oldu.

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