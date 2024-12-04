Çaycuma Spor Kulübü, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından “Marka Tescil Belgesi” almaya hak kazandı. İlçenin en köklü değerlerinden biri olan kulüp, bu belgeyle tarihindeki önemli bir başarıya daha imza attı.

Çaycuma Spor Kulübü Başkanı Şenan Kerçin, alınan tescil belgesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çaycuma Spor Kulübü tarihinde bir ilk yaşanarak ‘Marka Tescili’ onaylandı. Böylelikle geleceğimizi teminat altına alma adına büyük bir adım atmış olduk. Camiamıza hayırlı olsun.” dedi.