Uluslararası Robot Yarışması kapsamında finale adını yazdıran ve Çaycuma’da adından söz ettiren Nuran-Celal Gülşen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Erzurum’da yapılacak olan robot yarışmasında 8 robotla Çaycuma’yı temsil edecek.

Bu yıl 16.’ıncısı yapılacak olan ve Erzurum’da 16-17 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması kapsamında Nuran-Celal Gülşen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi adını finale yazdıran okul olmayı elde etti.

Bu kapsamda Çaycuma ilçesinde bulunan Nuran-Celal Gülşen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Erzurum’da düzenlenecek olan yarışmada 8 robotla yarışmaya katılacak. Filyos, Panter 67, Soy01, Çaycuma, NCGMTAL, Poyraz, Fırtına 67 ve Karaelmas67 isimli robotlarla finale katılacak olan okul şimdiden çalışmalara başladı.

Öte yandan yine Çaycuma ilçesinde bulunan Çaycuma Bilim Sanat Merkezi ise Dikeçbow adlı robotla bu yarışmaya katılacak.