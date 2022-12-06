Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu’nda , Psikolojik Danışman Ali Yavuz Davran koordinatörlüğünde okul bölümleri arası bilgi yarışması düzenlendi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu’nda , Psikolojik Danışman Ali Yavuz Davran koordinatörlüğünde okul bölümleri arası bilgi yarışması düzenlendi.

Çaycuma Özel Eğitim Meslek Okulu’nda bilgi yarışmasına Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş katıldı. Yarışmanın sunuculuğunu Meryem Denizçakan’ ın yaptığı program saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunması ile başladı. Okul Müdürü Serkan Ayan günün anlam ve önemini içeren konuşmasıyla devam etti. Bilgi yarışmasının ardından müzik öğretmeni Tülay Denizçakan ve öğrencilerin hazırladıkları müzik ziyafeti sergilendi. Bilgi yarışmasında ilk üç dereceye giren öğrencilerin ödülleri takdim edildikten sonra Kaymakam Göze ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş okulun bölümlerini gezerek, Okul Müdürü Ayan’ dan özel eğitim meslek okulu hakkında bilgi aldı.