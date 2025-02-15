Çaycuma’da, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Çaycuma Tios Cup Büyükler Kış Kupası Türkiye Serisi (2. Kategori) maçları büyük bir coşku ve heyecan içinde başladı. Çaycuma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tenis Kortları’nda gerçekleştirilen turnuva, yerel sporun gelişimine büyük katkı sağladı.

Turnuvaya, Türkiye’nin 15 farklı şehrinden 63 erkek ve 33 kadın sporcu tekler kategorisinde, 30 erkek ve 18 kadın sporcu ise çiftler kategorisinde mücadele etti. Çaycuma’nın ulusal düzeydeki ilk tenis turnuvası olması, turnuvaya olan ilgiyi artırdı ve bölgeye tenis severlerin akın etmesini sağladı. Maçlar, büyük bir heyecan içinde izleyiciler tarafından takip edildi. Final karşılaşmalarında ise izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıldı.

Turnuvanın final maçlarının ardından, ödül töreni düzenlendi. Zonguldak Ak Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Kaymakam Adem Kaya ve Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ödül törenine katılarak şampiyonları tebrik etti ve kupa takdiminde bulundu. Protokol üyeleri, sporcuları başarılarından dolayı kutladı.

Çaycuma, bu turnuva ile tenis sporunun yayılmasına ve bölgedeki genç sporcuların daha fazla fırsat elde etmesine olanak sağladı. Turnuvanın düzenlenmesi, Çaycuma’nın spor alanındaki önemini artırırken, şehrin ulusal düzeydeki etkinliklere ev sahipliği yapma potansiyelini de gözler önüne serdi.

Öte yandan turnuvada kazananlarda belli oldu.

14+ Tek Kadınlar - Asya Ay, Kayra Binbay. 14+ Tek Erkekler- Mert Zorluoğlu, Muzaffer Karakaya. Çift Kadınlar Kategorisi - Kayra Binbay-Asya Ay, Nilay Ferayi İnaltay-Naz Demir. Çift Erkekler - Kerem Sezer-Bartu Arslan

Nihat Özsular-Habip Uygun."