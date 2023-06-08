Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde aktif olarak hizmet veren İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce Filyos Beldesinde açılan kurslarda, kurs boyunca üretilen ürünlerin, tasarımların yer aldığı sergi sene sonu sergisi düzenlendi.

Filyos Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda gerçekleşen ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sergiye; Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, Filyos Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Halil Baştürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Muharrem Yol, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Üzülmez ve Müdür Yardımcısı Ramazan Kavas, Filyos Mahalle Muhtarları, Filyos Belediye Encümenleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Mehmet Göze ve protokolün katılımıyla kursiyerlerin el emeği ürünlerinin yer aldığı serginin açılış kurdelesi kesildi. Protokol ve davetliler tarafından ilgi ile gezilen sergide, Kaymakam Göze kursiyerleri ve usta öğreticileri tebrik etti.