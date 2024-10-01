Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi ile Filyos beldesi arasında bulunan karayolu, yoğun yağışların ardından meydana gelen sel suları, su birikintileri ve toprak kaymaları nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Bölgedeki aksaklık sebebiyle sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Trafik, geçici olarak Derecikören Köyü’nden Filyos Çayı kenarına, Aybüke Köprüsü Nizamiye önü ile Sefercik Mahallesi girişi (Filyos Kale girişi) istikametlerine aktarıldı. Bu güzergahlar üzerinden trafik kontrollü bir şekilde sağlanmaya devam ediyor.

Ayrıca, Filyos Beldesi’nin Çaycuma girişindeki Beyler Caddesi’nde tıkanan rögarlar nedeniyle trafik belde içerisindeki tali yollara yönlendirildi. Yetkililer, alınan bu önlemler sayesinde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını bildirdi. Vatandaşlar ve sürücüler, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.