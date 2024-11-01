Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi Devlet Hastanesi’nde yenidoğan yoğun bakım ünitesi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Düzenlenen törenin ardından açıklama yapan Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Pınar Menderes Turhan şunları söyledi:

“Bugün Çaycuma Devlet Hastanemizde yenidoğan yoğun bakım ünitesinin açılışını gerçekleştirdik. Bu konuda emeği geçen hastane yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde çalışacak olan çocuk hekimlerimize ve yenidoğan yoğun bakım hemşirelerimize de şimdiden emekleri için teşekkür ediyorum. Bebeklerimiz burada ehil ve emin ellerde olacaklar. Zonguldak ilimizde Tıp Fakültemiz ve Kamu Hastanelerimizde olmak üzere dört hastanemizde yenidoğan yoğun bakım ünitemiz bulunmaktadır. Bu ünitelerimizde yenidoğan bebeklerimiz ihtiyaç halinde yatırılmakta ve tedavi görmektedir.”