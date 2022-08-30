Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıl dönümü dolayısıyla kutlama gerçekleşti.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıl dönümü dolayısıyla kutlama gerçekleşti.

Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törende Vali Yardımcısı ve Belediye Başkanı çelenkleri Atatürk Büstüne sundu. Akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Çaycuma Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Astsubay Üst Çavuş Onurcan Topul yaptı.

Topul, “Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922’de kazandığımız büyük zaferin 100 yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanlı yaşıyoruz. Asil Türk milleti kahraman Türk ordusu ile birlikte varlığını ve Vatanına kastedenlere karşı yüz yıl önce kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. Aziz yurdunu ve bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk Ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhası tek tek düşünülmüş hazırlanmış ve yönetilmiştir" dedi.

Öğrenciler tarafından şiir okunduktan sonra Kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü gerçekleşti. Programa; Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Mevlüt Karakuş, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Kıvanç Yıldırım, Çaycuma Askerlik Şubesi Başkan Vekili Personel Astsubay Üst Çavuş Onurcan Topul, protokol üyeleri, siyasi partililer, STK temsilcileri, gaziler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.