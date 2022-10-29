Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yılı kutlandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yılı kutlandı.

Sabah saatlerinde Kaymakamlık makamında tebrikler kabul edildi ve ardından şehir stadyumunda yapılacak olan programa geçildi.

Törene; Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, protokol üyeleri, öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam Mehmet Göze ve beraberindekiler öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Cumhuriyet rejiminin insani değerlere önem verdiğini belirten Göze şöyle dedi:

“Birliğimizin ve istikrarın gerekçesi ve göz bebeğimiz olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. Kez kutlamanın onuru, gururu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. En büyük bayramımız olan Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyet aziz milletimizin ezelden başlayıp ebede doğru devam eden kesintisiz ve hür yürüyüşündeki en önemli aşamalardan birisidir. Cumhuriyet rejimi insani değerlere önem veren halkın kendi kendini yönettiği, hukukun üstünlüğüne dayalı, demokratik, laik bir yönetim şeklidir. Milli egemenlik esasına dayalı halk hükumeti cumhuriyettir diyen Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyetimizin en güzel tarifini yapmıştır. Atatürk’ün ortaya koyduğu ‘Egemenlik, kayıtsız şartsız, milletindir’ ilkesi devletin ve rejimimizin temelini oluşturmaktadır. Türkiye için sadece yönetim biçimi değil, aynı zamanda tarihimizin çağdaşlaşma olan Cumhuriyet getirdiği çağdaş açılımlarla insanımızın ufkunu genişletmiş, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımıza görülmemiş bir dinamizm kazandırmıştır. Gücünü ve anlamını milletimizin ortak iradesi ve kurtuluş mücadelemizin eseri olan Cumhuriyet, adalet ve insan haklarına dayalı iradelerin tesisi diğer mazlum milletlere de örnek olmuştur. Sevgili Çaycumalılar, Cumhuriyetimiz ortak tarih ve amaç birliği ile vatandaşlık kimliği ilkelerine dayanan temeller üzerinde yükselmiştir. Cumhuriyetimizin temsil ettiği değerler mazlumuysa bu topraklar üzerinde yaşayan herkes tarafından benimsenmiş ve kavramlaşmıştır. Bu husus Cumhuriyetimizin ebediyete kadar var olacağının en önemli güvencesidir. Değerli öğretmenlerim. Bilginin ve en önemli kazanım güçlü olduğu günümüzde, bilimin aydınlatıcı ışığında erdemli insan yetiştirmek, desturu ile gelecek nesilleri şekillendireceksiniz. Bu kutsal görevinizde bizleri her zaman yanımızda bulacaksınız. Sevgili gençler ve kıymetli öğrenciler. Sizler Atatürk’ün deyimiyle geleceğin ümidi, ışıklı çiçeklersiniz. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Bu eseri ona bırakacağım ve gözlerim arkada kalmayacak’ sözleriyle işaret ettiği ve ciddiyeti emanet ettiği gençlersiniz. Taşıdığınız bu emanetin ağırlığı ve sorumluluğun bilincinde olduğunuza inanıyor ve sizlere güveniyoruz. Unutmayınız ki, geleceğimize yön verecek sizlersiniz. Bu ülke sizlerin çabası ile dünyadaki saygın yerini alacaktır. Türk milleti bu günlere nasıl gelindiğini unutmayacak. Şanlı tarihine, milli birliğine ve beraberliğine, iradesine sahip çıkacak, çağdaş uygarlık yolunda kararlı bir biçimde yürümeye devam edecektir. Büyük Türk milletinin ve sizlerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, bu muazzez Cumhuriyeti kuran büyük önder Gazi Mustafa Kemal’i ve silah arkadaşlarını rahmet, minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Akabinde öğrenciler şiir okudu. Farklı branşlarda dereceye giren öğrencilere hediye takdim edildi. Kortej yürüyüşünün protokolle selamlaşmasının ardından bayram sona erdi.