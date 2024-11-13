Çaycuma 4. Yol Koşusu daha koşulmadan bir rekora imza attı. Kayıtların tamamlanmasına 4 gün kala, 567’ye ulaşan kayıtlı koşucu sayısı, en yüksek katılım 550’yi daha şimdiden geçti.

Çaycuma Kaymakamlığı ve Çaycuma Belediyesinin işbirliği ile Çaycumaspor tarafından düzenlenen 4. Çaycuma Yol Koşusu, 17 Kasım’da yapılacak. “Spor kentinde barış ve dostluk için koşuyoruz” mottosuyla yapılacak koşu, daha koşulmadan bir rekora hazırlanıyor. Kayıtların kapanmasına 4 gün kala, 3 kilometrelik halk koşusuna başvuru sayısı 334, 10 kilometrelik yol koşusuna başvuru sayısı ise 233 oldu. 567’ye ulaşan kayıtlı koşucu sayısı, önceki yıllarda en yüksek katılım olan 550 sayısını daha şimdiden aştı.

Saat 10.00’da 500 metre koşacak çocuk atletlerin yarışlarıyla başlayacak program, 10.30’da halk koşusu ile devam edecek. 11.00’de ise çok sayıda elit sporcunun katılacağı 10 kilometrelik yol

koşusu başlayacak. 13.00’de ödül töreni yapılacak. Çocuklar için eğlenceler de yer alacak.