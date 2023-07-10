MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa merkez Mutlu mahallesi ile Manisa Ulu Cami ve Niobe çevresinde bulunan Çaybaşı deresinde temizlik çalışmalarını başlattı. Temizlik çalışmalarının tamamlanması ile hem görüntü kirliliği ortadan kalkmış olacak hem de suyun akışı sağlıklı hale getirilecek.

Küresel ısınma ve değişen iklim koşullarına bağlı olarak oluşan ani yağışlar yüzünden yaşanan sel felaketleri son yıllarda dünya genelinde önemli bir sorun haline gelirken Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçedeki derelerde olabilecek taşkınların önüne geçmek için dere yataklarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Manisa merkez Mutlu mahallesi ile Manisa Ulu Cami ve Niobe çevresindeki Çaybaşı deresinde dere temizlik çalışması başlattı. Yapılan çalışma ile rüsubatların birikme yapmasıyla oluşan kötü görüntü engellenecek. Zararlı maddelerin ve çöplerin alınmasıyla birlikte suyun akışı daha sağlıklı hale getirilerek, taşkınların önüne geçilecek. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, Şehzadeler ilçesi Tunca mahalle muhtarı Suna Karagöz, Şehzadeler ilçesi Dere mahalle muhtarı Gökhan Uluğtekin, Yunusemre ilçesi Topçuasım mahalle muhtarı Mustafa Kutay, Yunusemre Mutlu mahalle muhtarı İsmail Parmaksız, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı şube müdürleri de çalışmaları yerinde inceledi.

“Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “MASKİ Genel Müdürlüğü olarak Topçu Asım Mahallesi, Mutlu Mahallesi, Tunca Mahallesi ve Dere Mahallesinin ortasından geçen Çaybaşı Deresi’nin temizliğiyle ilgili çalışmaları başlattık. Ancak iş makinalarıyla herhangi bir işlem yapılamıyor. Ağaçlar da tescilli ağaç olduğu için herhangi bir temizlik işlemi yapamıyoruz. Fakat dereye atılan atık malzemelerin kaldırılması, yabani ağaç ve otların temizlenmesi, derenin daha nefes alınabilir bir hale gelmesi adına ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlarımızı dereye bir şey atmamaları gerektiği konusunda uyarıyoruz. İdare olarak, Manisa’nın tarihi dokusu olan Çaybaşı Deresi’ni koruma anlamında elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz”

Şehzadeler ilçesi Tunca Mahalle Muhtarı Suna Karagöz, “Eski adı Kumludere ve Akbaldır olan Çaybaşı Deresi’nin çevre düzenlemesi ve temizliği için Büyükşehir Belediyemize talepte bulunmuştuk. Gün itibariyle geldiler. Deremizin temizliği acil bir ihtiyaçtı. Çünkü burası Manisa’ya nefes aldıran, yeşili bol olan ve Manisa’ya prestij sağlayacak, vitrin olacak bir bölge. Bu anlamda temizliği çok önemliydi. 500 yıldan çok daha eski bir tarihe sahip bir dere. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz. İnşallah deremiz nefes alacak, eski, güzel günlerine kavuşacak” ifadelerini kullanırken, Şehzadeler ilçesi Dere Mahalle Muhtarı Gökhan Uluğtekin, “Yapılan çalışmalardan dolayı Cengiz Başkanıma çok teşekkür ederim” dedi.

“Yapılan hizmetlerden memnunuz”

Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahalle Muhtarı Mustafa Kutay ise, “Dere, Tunca, Mutlu ve Topçuasım mahallesi olarak Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne dilekçe verdik. Sağ olsunlar şu an ekiplerimiz geldiler. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederiz” derken, Yunusemre ilçesi Mutlu Mahalle Muhtarı İsmail Parmaksız ise şunları söyledi: “Çaybaşı Deresi’nin temizliği noktasında Büyükşehir’den talepte bulunduk. Ekiplerimiz bugün itibariyle geldi, çalışmalar başladı. Vatandaşlardan talebimiz dereleri daha temiz kullanmaları, çöp atmamaları. Daha dikkat etmeliler. Ekiplerimiz gerekeni yapıyor. Sayın Cengiz Başkanımıza, MASKİ ekiplerine teşekkürlerimizi sunarız. Yapılan hizmetlerden memnunuz. Bir şey talep ettiğimizde er ya da geç yapılıyor.”