Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde düştüğü çayda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı Atatürk Parkında gezinti yapan vatandaşlar acılı bir şekilde Çaydan gelen kedi sesini fark edince Alaplı Belediyesi İtfaiye ekiplerine yardım istedi. Bulunduğu durumdan oldukça korktuğu görülen ve yardım bekleyen kediyi, merdiven yardımıyla çaya inen itfaiye eri, suyun kenarındaki kediyi sopanın ucuna hazırlanan sepet yardımıyla yukarıya çıkararak kurtardı.

Yaralanmadığı belirlenen kedi, vatandaşlar tarafından beslenerek tekrar sokağa salındı.