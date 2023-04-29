Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, ÇAYKUR tarafından belirlenen budama zamanından dolayı çayların israf edildiğini iddia ederek "Bu çayı kestiren zihniyet, ekmeği çöpe atan zihniyetle aynıdır" dedi.

ÇAYKUR tarafından çay bahçelerinin gençleştirilmesi için başlatılan çay budamasından üreticiler şikayetçi. Çaylarının ÇAYKUR tarafından belirlenen budama zamanı geldiği için budama yapan vatandaşlar, çayların israf edildiğini düşünerek kuraldan dert yanıyor. ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi, yaptığı açıklamada çaylara budama yapıldığı takdirde bu yıl güzel geçecek olan sürgünde çayların israf edildiğini ifade etti. Mavi, bu israfın durdurulması için çay budaması ile ilgili bir çalışma yürütülmesi gerektiğini savundu.

ÇAYKUR’un başlattığı budama işlemlerinin üreticiler için israfa yol açtığını belirten Mustafa Mavi, “Biz geçtiğimiz yıl çayın böyle olacağını tahmin etmiştik. ÇAYKUR’a en azından üreticilere bir hak tanımasını istemiştik. 7’de 1’e düştükten sonra budama alanlarımız fazlalaştı. Buradaki vatandaşımız ÇAYKUR bir hak tanır diye budama yapmadı. ÇAYKUR geri adım atmayıp maalesef üreticini düşünmedi. Üretici de özel sektöre yarı yarıya çay vermektense ÇAYKUR’a çay satabilmek için budama yapıp kota açabilmek için imkanlarını zorluyor. Bu çayı kestiren zihniyet, ekmeği çöpe atan zihniyetle aynıdır. Vatandaş bu çayı kesip yere döküyor. Çünkü ÇAYKUR’a çay satabilmek için. İsraf israf diyorlar bu israf değil mi? Biz derhal bu olaya el atılmasını en azından bu çayın değerlendirilmesini istiyoruz. Altın gibi bir çay var. Mayıs ayı sürgünü en kaliteli sürgünde biz kesip dibine atıyoruz. Buna yetkililerin bir çare bulması lazım. Bu böyle gitmez” şeklinde konuştu.

3 Mayıs 2023 tarihinde memleketi Rize’ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasının beklendiği yaş çay fiyatının bekledikleri gibi açıklandığı takdirde geçtiğimiz yılda ki gibi bu yılda ikinci bir bahar havası yaşayacaklarını söyleyen Mavi, “Çok güzel bir sürgün geliyor. Tam bir çay havası yaptı. Ramazan ayı yağışlı geçti. 11 ve 12. ayların kurak geçmesine rağmen Ramazan’da havalar çok güzel gitti. Beyaz çayı bol bir çayımız var. Bu sene inşallah sayın Tarım ve Orman Bakanımızla da görüştük. Kesinlikle desteklemenin 1 lira olmasını ve yaş çayında 15 lira olmasını talep ettik. İnşallah Cumhurbaşkanımız Rize’ye geldiğinde bize geçen yıl verdiği gibi bir bahar müjdesi daha vereceğini düşünüyoruz. ÇAYKUR’un birinci sürgünü 5 Mayıs’ta açmasını istiyoruz. Çünkü bazı vatandaşımız erkenden topluyor. Kontenjana ve izdihama girmemek için hemen kotasını satıp geri çekiliyor. Böyle olunca büyük çaycıların önü açılıyor. İzdihamda olmamış oluyor. Yaş yaprağında fiyatı düşmemiş oluyor. Onun için Mayıs’ın 5’inde ÇAYKUR’un kampanya açmasını bekliyoruz. Bu toplamaya uygun olan çayların da toplanıp ÇAYKUR’daki kotalarımızın sonuna kadar doldurulmasını istiyoruz. Yine bu sene de 650 kilo kota bekliyoruz. Çünkü kotanın yüksek olması özel sektörün de fiyatını arttırıyor. Bunu erken toplamak izdihama yol açmıyor ve kaliteli çay geliyor. İkincisi erken toplanıldığı için ikinci ve üçüncü sürgünde de erken geldiği için orada da vatandaşın faydasına ve ürün kaybına zarar vermiyor. Erken başlamak hem üreticinin faydasına hem de ÇAYKUR’unda karına geliyor. Tüketici de aldığı kuru çayın daha kaliteli olmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.