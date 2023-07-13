Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), alınan kararla üreticilerin yaş çay alım yerlerinin yanı sıra çay fabrikalarına da yaş çay satışı yapabileceklerini duyurdu.

ÇAYKUR tarafından alınan kararla yaş çay üreticileri, artık istedikleri saatte ÇAYKUR’a ait fabrikalara da satış yapabilecek. Karar, ÇAYKUR tarafından üreticilere kısa mesaj yoluyla bildirildi. Üreticilerin günün 24 saatinde çay fabrikalarına direkt çay satışı yapabileceklerini bildiren ÇAYKUR’dan üreticilere gönderilen mesajda, “Değerli üreticilerimiz; 2023 yılı ikinci sürgün çay alımlarımız devam etmektedir. İsteyen üreticilerimiz istedikleri saatlerde direkt fabrikalarına da yaş çay satışı yapabileceklerdir” ifadelerine yer verildi.