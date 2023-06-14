Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Adem Kaya’nın yaralı halde bulduğu ve 2 aydır gözü gibi baktığı yavru karga, işlettiği çay ocağının maskotu haline geldi.

İlçenin Fevzi Çakmak Mahallesi’nde çay ocağı işleten 54 yaşındaki Adem Kaya, küçükken mahallesinde bir komşusunun bulduktan sonra karganın gözünden yaralanmasının ardından kendi iş yerinde beslemeye başladı. Veteriner kontrolünde gerekli tedavilerini yaptıran Adem Kaya, "Paşa" ismini verdiği karga ile kısa zamanda dost oldu. İş yerindeki çoğu zamanını yavru kargayla geçiren Adem Kaya, “Paşa” ismini verdiği kargaya gözü gibi bakıyor. Çay ocağının da adeta maskotu haline gelen yavru kargayı gören herkes, "Paşa” diye seslenip ilgi gösteriyor.

“Biz ona, oda bize alıştı”

Yavru kargayı tedavi ettirdikten sonra arasında sıkı bir bağ olduğunu söyleyen Adem Kaya, “Paşa’yı küçükken mahallemizde bir kardeşimiz buldu. Daha sonra paşayı eline almak istediğinde tırnakları batmasın diyerek ayaklarını bantlıyor. Paşa da o bantları çıkarmaya çalışırken kendi tırnaklarıyla gözünü yaralıyor. Biz de o halini görünce iş yerimize aldık. Daha sonra veteriner hekimlere muayene ettirdik. Tabii, veterinerlerin mücadelesi sonucu yine de bir gözünü kaybettik. O günden itibaren bakımını sağlıyoruz. Biz ona, o da bize alıştı. Zannedersem iki ay içerisinde yavaş yavaş uçmaya başlar diye düşünüyoruz. Uçmaya başlayana kadar bizim misafirimiz olarak kalacak” dedi.

“Buraya gelenlerin bakış açıları da değişti”

Yaralı karga ile bağını kurduktan sonra çay ocağına gelen müşterilerinin de kargalara karşı düşüncelerinin değiştiğini ifade eden Kaya, “Karga olması münasebetiyle pek alışılmış bir durum değildir. Ancak burada biz Paşa’yı tanıdıkça buraya gelenlerin de kargalara olan bakışları değişti. Hatta ilgi odağı oldu. Gayet evcilleşti ve verdiği tepkilerle yemek, su istediğini anlayabiliyoruz. İlerleyen süreçte burada gelenlerin sempatisini kazanacağına inanıyorum. Uçmaya başladığında o zaman da bizi terk eder mi yoksa yanımızda kalır mı bilmiyoruz” diye konuştu.