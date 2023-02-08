Vatandaşlarda Arıcı’nın bu çağrısına duyarsız kalmayarak çay ocağına ilgi gösterdi. Saat 17.00’de toplanan bütün hasılat Valiliğin yardım hesabına gönderilecek.

Esnaf Arıcı, bugün akşam saat: 17:00’a kadar toplanacak bütün hasılatın, depremzedelere gönderileceğini açıkladı.

Zonguldak’ta kent merkezinde bulunan bir çay ocağı işletmecisi günlük kazancını depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

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