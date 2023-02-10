Bitlis’in Ahlat ilçesindeki bir çay ocağı işletmecisi bir günlük kazancını depremzedelere bağışladı.

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki bir çay ocağı işletmecisi bir günlük kazancını depremzedelere bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli birçok ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 şiddetli depremin ardından afet bölgesine tüm Türkiye’den yardım yağarken, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki bir çay ocağı işletmecisi de günlük kazancını depremzedelere bağışlama kararı aldı. İlçenin Selçuklu Mahallesi’nde bulunan çay ocağı işletmecisi Yavuz Yazıcı, sabah saatlerinde iş yerinin camına astığı yazıyla bugünlük gelirini depremzedeler için bağışlayacağını belirtti. Yazıcı, günlük cirosunu depremzedeler için kullanılmak üzere AFAD’a bağışlayacağını söyledi. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar ise çay içtikten sonra kasa önüne bırakılan şeffaf şişeye para atarak bu kampanyaya destek verdi.

Düzenlediği kampanya hakkında gazetecilere açıklama yapan çay ocağı işletmecisi Yavuz Yazıcı, “Ahlatlı bir esnaf olarak kahvemin bugünkü gelirini depremzedelere ulaşmak adına böyle bir girişimde bulunduk. Tamamen bugünkü gelirimi AFAD’a bağışta bulunacağım. Benimle birlikte bazı esnaf kardeşlerimiz ve sivil toplum kuruluşları da çalışma yapıyor. Allah yardımcımız olsun. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır. Ayrıca bu sesime Ahlatlı hemşehrilerimiz büyük bir ilgi gösterdi. Normalden 4 kat fazla bir yoğunluk yaşadık. Burada gaye çay içmekten ziyade destek olmaktır. Bazı vatandaşlarımız çay içmediği halde destekte bulunuyor. İnşallah en kısa sürede toplanan yardımları yerine ulaştıracağız” dedi.

Depremden sonra yakınlarının desteği ile Ahlat’a gelen depremzede Mehmet Tutal ise “Depreme Adıyaman’da yakalandım. Kolay değil, gerçekten çok zor bir durum. Allah kimseye yaşatmasın. Ahlatlı akrabalarımızın yardımıyla buraya geldik. Şu an durumumuz iyi” diye konuştu.