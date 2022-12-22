Rize’de çay işilerinin kullandığı barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Rize’de çay işilerinin kullandığı barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.15 sıralarında Fatih Mahallesi’nde bulunan çay işçilerinin kullandığı barakada sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Elektrik aksamına sıçrayan yangından ötürü barakada küçük çapta patlamalar yaşandı. Barakadan ateşlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.