Çayın tomurcuğu, filizi, yeşili, kurusu derken şimdi de çöpünden 3 farklı gelir elde edilecek.

Rize Belediyesi’nin Kalkandere Organize Sanayi Bölgesinde hayata geçirdiği Çay Çöpünden Mangal Kömürü üretim tesisinde 3 farklı gelir elde edilecek. Yapılan tesisin içerisine makinelerin kurulmasıyla çay çöpü işlenerek mangal kömürü haline dönüştürülüyor. Tesiste çay çöplerinden mangal kömürü üretiminin yanı sıra kömürün yapımı esnasında ortaya çıkan gazdan elektrik ve çay çöplerinden çıkan sıvıdan da tarımda kullanılabilir organik gübre elde ediliyor.

Ek olarak üretim tesisinin çatısı güneş enerjisi panelleriyle kaplanarak buradan da enerji üretimi sağlanacak. Bir üründen üç farklı gelir elde edilen tesiste güneş panelleri yatırımıyla belediye bütçesine ek gelir kazandıracak Kurulu gücü saate 680 Kilowatt olan ve toplamda yıllık 786.000 Kilowatt elektrik enerjisi üretecek olan GES projesinden ise yıllık yaklaşık 2,5 milyon TL gelir elde edilmesi hedefleniyor.