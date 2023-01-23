Çay Belediyesi bünyesine ilçedeki hizmetlerinde kullanmak üzere 1 adet çöp kamyonu alındı.

Çay Belediyesi bünyesine ilçedeki hizmetlerinde kullanmak üzere 1 adet çöp kamyonu alındı.

Belediye binası önünde alımı yapılan araçlar tanıtıldı. Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, "İlçemiz hızla büyüyor ve gelişiyor. Biz de bu büyüme ve gelişme hızına yetişebilmek ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet götürebilmek için 1 adet çöp kamyonu alarak araç filomuza dahil ettik. Halkımızın hizmetinde kullanılacak yeni araçlarımız yeşil Çay’ımıza hayırlı olsun. “ifadesini kullandı.