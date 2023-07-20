Rize bölgesinde son zamanlarda çay bahçelerinde görülen yabancı ot çaya zarar vermesinden ötürü çay üreticisini tedirgin ediyor.

Rize’de çay bahçelerinde sargı şeklinde çıkan otlar çayın gelişmesini ve filizlenmesini engelliyor. Bölgede bu otun çok çıkmaya başlamasının görülmesi üzerine çay üreticisi de bu durumdan tedirgin hale geldi. Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan da çay arazinde çıkan yörede sargı otu olarak bilinen yabancı otun zamanında temizlenerek çaylığa zarar verilmemesi gerektiğini ifade etti.

“Zamanında o yabancı ot gelişmeden çay arazisinden otu temizlememiz gerek”

Çay bahçesinde çıkan otun zamanında temizlenmesinin gerektiğini belirten Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, “Arazilerimizdeki tüm çay harici bitki, ot ve herhangi ne var ise çaya zararlıdır. Bu yabancı otların temizliği üreticiler tarafından yapılmalı. Bu sargı dediğimiz ot çeşidi var. Çayın üzerinde sargı şeklinde ilerlerse tabi o çay yaprağının kalitesini ve filiz vermesini önleyebilir. Zamanında o yabancı ot gelişmeden çay arazisinden otu temizlememiz gerek. Son zamanlarda aşırı bir o söz konusu. Bu iklim değişikliğinden kaynaklanabilir. Yanlış tarımdan kaynaklanabilir. Çay motorları ile çayın dipten kesilmesi tohumları araziye sert serpmesi sonucu bu otlar çoğalmış olabilir” ifadelerini kullandı.

“Sardığı zaman da buranın çayı olmuyor”

Çıkan ot çayı sardığından ötürü çayın olgunlaşmadığını söyleyen Hüsnü Ocak ise “Şimdi biz Rizeliyiz. Aynı zamanda Of’ta da bu çay var. Mesela Oflular’ın çay bahçe şeklini çok seviyorum. Onlar boşluk bırakmıyor o yüzden de ot olmuyor. Of’taki çaylıklarda bunu göremeyiz. Otların artışı yağmur, acemi kesim, buradaki insanlarımız kesmediği için böyle oluyor. Bu ot çaylığı sarıyor. Sardığı zaman da buranın çayı olmuyor. Bunu da müstahsil toplarken ayıramıyor. Ayıramadığı için ürüne karışıyor. Genellikle çay bahçelerimizde eşlerimiz, ablalarımız, annelerimiz bu ot işini güzel yapıyorlar ama gençler delikanlılar yapmıyor” diye konuştu.

“Bu ot oldukça çay da olmaz”

Çay bahçelerinde sargı otunu ilk kez gördüklerini ifade eden Ayşe Yıldırım ise “Burada hiç bir şey yoktu, yeni çıktı. Bu ot oldukça çayda olmaz. Çaylıklar otlarla doldu. Eskiden böyle bir şey yoktu. Hiç burada yoktu bu sene oldu. Bunun çaresine bakılması lazım” dedi.